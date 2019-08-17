رياضة | طارق عبد الله يقترب من العمل بقطاع ناشئين المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق عبد الله يقترب من العمل بقطاع ناشئين المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر من التعاقد مع الدكتور طارق عبدالله الملقب بالكوتش تي وذلك لتولي منصبا داخل نادي المنيا الرياضي.

وعلم مراسل الخليج 365 بأن نادي المنيا أوشك علي التعاقد مع الكوتش تي ليتولي منصب داخل قطاع الناشئين بنادي المنيا وهو أن يكون مديرا لتخطيط الاحمال بقطاع الناشئين بنادي المنيا.

ويذكر أن الدكتور طارق الملقب بالكوتش تي قد حصل علي العديد من الالقاب منها:

- بطل جامعه المنيا في سباقات العاب القوي 800- 1500 -5000- والتتابع 4×400 ،10000م واختراق الضاحيه اعوام 1985 حتي 1989

- بطل جامعات مصر في سباق 5000 م

- احد ابطال الماراثون في مصر اعوام 86\87\88\89

- لاعب المنتخب القومي المصري اعوام 86\87

اما عن الدراسات العلميه

- فقد حصل علي تقدير جيد بكليه التربيه الرياضيه عام 1989

- الأكاديميه الاولمبيه المصريه التخصصيه للمدربين عام 1993

- الدوره التدريبيه لمدربي الألعاب الرياضيه بالمجلس القومي للرياضه عام 1994

- الدوره التدريبيه لمدربي العاب القوي بالمجلس القومي للرياضه عام 1995

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- دبلوم التدريب الرياضي من جامعه المنيا بتقدير جيد جدا عام 2003

- الدوره التدريبية الأولي في مصر مع مدربي المنتخبات القوميه عام 2008 بالمركز الأولمبي بالمعادي

- الدوره التدريبيه لمدربي المشروع القومي للناشئين

- الرخصه الدوليه C من الاتحاد الافريقي لكرة القدم 2010

- ماجستير في التدريب الرياضي من جامعه A&M South Florida

انا عن الانديه التي اشرف علي تدريبات

- مخطط الاحمال التدريبية لمركز شباب سمالوط منذ عام 93 حتي 2010 والمساهمه في صعود الفريق للممتاز ب اعوام 95، 98

- مدرب العاب قوي بمدرسه الثانويه الرياضيه منذ عام 93 حتي 2003

- الإشراف على كل منتخبات المنيا في الاعداد البدني اعوام 98\99\2000\2003\2004

- مقنن الاحمال التدريبية بقطاع الناشئين بنادي المنيا موسم 2006 وحتي 2008 وكذلك مقنن الاحمال التدريبية لنادي ناصر الفكريه 2017\2018

- مخطط الاحمال التدريبية لنادي بلاك ووتش الأمريكي عام 2010

- مخطط الاحمال التدريبية لنادي تامبا باي عام 2011

- مخطط الاحمال التدريبية لنادي المنيا بالدوري الممتاز موسم 2013\2014