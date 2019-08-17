رياضة | رسميًا.. تحديد مدة غياب سواريز عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تحديد مدة غياب سواريز عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي اضطر لمغادرة مباراة فريقه أمام أثلتيك بلباو أمس الجمعة، في انطلاقة الدوري الإسباني، يعاني من إصابة في الساق اليمنى.



وأوضح النادي في بيان أن الفحوصات التي أجراها اللاعب صباح اليوم، أكدت معاناته من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى.

وأشارت التقارير إلى أن غياب سواريز عن الملاعب قد يمتد بين 3 و4 أسابيع، وبالتالي ستكون عودته للمشاركة بعد فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكان سواريز قد اضطر الجمعة لمغادرة المباراة للإصابة (ق37) ليحل رافينيا محله في اللقاء الذي انتهى بخسارة برشلونة حامل اللقب بهدف نظيف. وكان سواريز قد اضطر الجمعة لمغادرة المباراة للإصابة (ق37) ليحل رافينيا محله في اللقاء الذي انتهى بخسارة برشلونة حامل اللقب بهدف نظيف.