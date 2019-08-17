رياضة | تطورات مفاجئة.. نيمار يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات مفاجئة.. نيمار يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخل، اليوم السبت، غياب النجم البرازيلي نيمار عن ثاني مباريات الفريق في الدوري الفرنسي.

وقال توخل عن مباراة النادي الباريسي أمام نادي ستاد رين، بطل كأس فرنسا، غداً الأحد: "نيمار لم يتدرب مع المجموعة، وسننتظر لأسبوع آخر حتى يبدأ مع الفريق".

يذكر أن نيمار الذي كان أصيب أخيراً في الكاحل، يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، غير أن هذا الانتقال تراجعت احتماليته أمس الجمعة، بعد أن اتفق برشلونة مع بايرن ميونخ الألماني على إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى النادي الألماني بايرن ميونخ، وكان كوتينيو مرشحاً ليكون جزءاً من التسوية مع باريس سان جيرمان في حال عودة نيمار إلى برشلونة.

كان نيمار (27 عاماً) انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022.

وكان نيمار صرح في مقابلة مع قناة أو ماي جول على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.