رياضة | خاص.. رسالة أنطونيوس كيزوس عبر الخليج 365 الرياضي إلى جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رسالة أنطونيوس كيزوس عبر الخليج 365 الرياضي إلى جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوز كبير بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب ضد فريق ديكاداها الصومالي بالأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال إفريقيا وفي وسط الأداء الإيجابي الذي قدمه الفريق نال اليوناني أنطونيوس كيزوس مدرب أحمال الفريق الأشادة علي عمله الذي يقدمه مع الفريق من رواد النادي على مواقع التواصل الأجتماعي وطلب البعض في أستمرارة مع الفريق في الجهاز الجديد.

وتواصل موقع الخليج 365 الرياضي مع كيزوس لرصد تعليقه علي إشادات الجماهير، وبسؤاله عن علي أشادة الجماهير بالعمل الذي يقدمه أجاب كيزوس "الكل معًا المشجعين والمجلس واللاعبين والجهاز الفني وكل الأشخاص الذين يعملون في النادي نسعي للأرتقاء بالفريق ولجعل الزمالك في المقدمة."