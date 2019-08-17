رياضة | خاص.. رسالة أنطونيوس كيزوس عبر الخليج 365 الرياضي إلى جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رسالة أنطونيوس كيزوس عبر الخليج 365 الرياضي إلى جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الزمالك فوز كبير بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب ضد فريق ديكاداها الصومالي بالأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال إفريقيا وفي وسط الأداء الإيجابي الذي قدمه الفريق نال اليوناني أنطونيوس كيزوس مدرب أحمال الفريق الأشادة علي عمله الذي يقدمه مع الفريق من رواد النادي على مواقع التواصل الأجتماعي وطلب البعض في أستمرارة مع الفريق في الجهاز الجديد.
وتواصل موقع الخليج 365 الرياضي مع كيزوس لرصد تعليقه علي إشادات الجماهير، وبسؤاله عن علي أشادة الجماهير بالعمل الذي يقدمه أجاب كيزوس "الكل معًا المشجعين والمجلس واللاعبين والجهاز الفني وكل الأشخاص الذين يعملون في النادي نسعي للأرتقاء بالفريق ولجعل الزمالك في المقدمة."
أما بخصوص الرسالة التي يحب أن يوجهها إلى جماهير نادي الزمالك فقال "الجمهور هم قوتنا، لذلك نحتاجحهم دومًا ليكونوا لاعبنا رقم 12"
وكان أنطونيوس كيزوس أنضم إلي جهاز الزمالك في شهر يونيو الماضي وشارك في معسكر الأعداد الذي اقامه الزمالك في قبرص تحت قيادة خالد جلال حيث استخدم كيزوس بعض الأدوات الحديثة في رفع المعدل البدني للاعبين بالنادي، وسبق لأنطونيوس العمل في منتخب قبرص وأندية أبويل القبرصي وأيك أثينا وباثانيكوس باليونان، وأعلن رئيس نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني الصربي ميتشو وسط تساؤلات عن جهازة الفني المصاحب وهل سيستمر أنطونيوس في مهامة مع الفريق في الجهاز الجديد.