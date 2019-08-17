رياضة | تعليق مثير من بوكيتينيو على مقارنته بجوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من بوكيتينيو على مقارنته بجوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام إنشاء​ حلبة ملاكمة وذلك تعليقا على مقارنته بجوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وذلك قبل مواجهتهم اليوم في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية : "هذه المباراة ليست متعلقة بي او بجوارديولا فقط. إذا أردنا معرفة من الأفضل يجب إنشاء حلبة ملاكمة ووضعنا فيها مثل انطوني جوشوا. أنا أكون شجاع على خط الملعب لأني اعلم أن هذا أمر لن يحصل لذلك اصرخ وأقوم بأمور مشابهة".

وعن سؤاله من سيفوز في مباراة الملاكمة بينهما اختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا :"لا اعلم، يمكن النتيجة ان تكون مفاجئة. ان الأشخاص الذين يكونوا دائمًا مسترخين هم أحيانًا اخطر الناس" .