رياضة | الاتحاد السعودي يقرر تغيير "قواعد إيقاف اللاعبين" في دوري المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السعودي يقرر تغيير "قواعد إيقاف اللاعبين" في دوري المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إجراء تعديلات جديدة على لوائح إيقاف اللاعبين قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، والذي ينطلق مع مباراة النصر "حامل اللقب" مع نادي "ضمك" الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين مساء يوم الخميس المقبل.

وبحسب التقارير الرسمية، فإن رابطة المحترفين، قد قررت تعديل بند هام في بنود اللوائح الخاصة بإيقاف اللاعبين، حيث سيتم وقف اللاعب لمدة مباراة واحدة فقط بعد حصوله على 4 أنذارات، وذلك بدلًا من اللائحة السابقة التي كانت تنص على إيقاف اللاعب عقب حصوله على 3 كروت صفراء، في مسابقة الدوري.

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وأوضحت التقارير الإعلامية، بأن هذا القرار الذي صدر في الساعات الماضية من قبل رابطة دوري المحترفين، قد لاقى إستحسان كبير من جانب كل الأندية المشاركة في البطولة في الموسم الجديد.