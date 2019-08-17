رياضة | دجلة يوقف التعاقد مع حارس الأهلي واللاعب يقترب من الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دجلة يوقف التعاقد مع حارس الأهلي واللاعب يقترب من الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في إنهاء المفاوضات مع محمد عصام الغندور حارس مرمى النادي الأهلي السابق مواليد 1997، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الحارس اشترط اللعب بشكل أساسي من أجل التوقيع على عقود انتقاله، ولكن هذا الأمر لم يلقى قبول من إدارة النادي والجهاز الفني في ظل الاعتماد على محمد عبدالمنصف كحارسا أساسيا منذ الموسم الماضي.

وغير اللاعب وجهته عقب فشل الانتقال إلى دجلة، صوب الإنتاج الحربي" ويوقع بالفعل على عقود انتقاله في صفقة انتقال حر على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.