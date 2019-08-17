رياضة | جلسة تحسم مصير نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة تحسم مصير نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مسؤولو نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، جلسة خاصة مع نظرائهم في الأهلي، من أجل حسم صفقة الحصول على خدمات محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالانتقالات الجارية.

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وتأتي الجلسة لرغبة النادي البترولي، في سرعة إنهاء الاتفاق بشكل رسمي، والحصول على توقيع شريف بالانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بداية من الموسم الجديد.

وخرج شريف من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، منذ الموسم الماضي، ليقرر الرحيل معارا أملا في المشاركة بصفة أساسية خلال المرحلة المقبلة.