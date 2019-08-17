رياضة | دزيكو يجدد عقده مع روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دزيكو يجدد عقده مع روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بريطانية بأن ​إيدين دزيكو​ جدد عقده مع روما حتى يونيو 2022.

وقال دزيكو في تصريحات لموقع روما الإلكتروني نقلتها صحيفة tribal footballالبريطانية : "في الأسابيع الماضية، أدركت مدى رغبة النادي في أن استمر في صفوفه".

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وأضاف :"لقد تضافرت أمورعديدة جعلتني أدرك مرة أخرى ما تعلمته بالفعل في السنوات الأربع الأخيرة وهو أن روما هي بلدي ومن هذه الامور محادثاتي مع الادارة والعمل الذي قمنا به مع المدرب والعلاقة مع زملائي في الفريق وحب المشجعين".

واختتم دزيكو تصريحاته قائلا : "هنا يوجد كل ما نحتاجه للفوز بلقب ما ويسرني أن يتاح لي البقاء هنا لفترة أطول".