رياضة | تطورات صادمة لجماهير الهلال بشأن "الصفقة المنتظرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات صادمة لجماهير الهلال بشأن "الصفقة المنتظرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير وإدارة نادي الهلال السعودي أخبارا صادمة، وذلك بعدما أعلن نادي فلامنجو البرازيلي عن ضم اللاعب الكولومبي "جوستافو كويلار" إلى قائمة الفريق الأول الذي يشارك في دور ربع النهائي في بطولة كوبا ليبرتادورس لأندية أمريكا الجنوبية.

Advertisements

وقال نادي فلامنجو البرازيلي عبر موقعه الرسمي، إن كويلار والذي يحمل الرقم 8 مع الفريق قد تواجد في القائمة التي ضمت 30 لاعبا وستشارك مع النادي في الأدوار النهائية من بطولة كوبا ليبرتادورس خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الصحف السعودية، بأن نادي الهلال السعودي لازال مهتم بالتعاقد مع اللاعب الكولومبي، ولذلك فقد قرر النادي الاستغناء عن مدافعه الإسباني "بويتا"، ليكون هناك مكان شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب في إنتظار كويلار.