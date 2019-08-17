رياضة | الهلال يتخذ قرارا مفاجئا بالاستغناء عن نجم الفريق قبل غلق الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتخذ قرارا مفاجئا بالاستغناء عن نجم الفريق قبل غلق الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال السعودي قد اتخذ قرارًا بالإستغناء عن المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا والذي انضم لصفوف الزعيم في الموسم الماضي، ولكن مع ضم الهلال لقلب دفاع منتخب كوريا الجنوبية "جانغ هيون سوو" من إف سي طوكيو الياباني، لم يعد هناك مكان للمدافع الإسباني في تشكيلة الهلال في الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير، أن الهلال يريد رحيل "بوتيا"، واستغلال مكانه في جلب لاعب أجنبي جديد للفريق، ولكنه سيكون في خط الوسط وليس خط الدفاع، وتشير أغلب الأراء إلى وجود نية حقيقة لدى الهلال للتعاقد مع لاعب خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، نجم فلامنجو البرازيل قبل غلق سوق الإنتقالات الحالي.