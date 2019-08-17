ليونيل ميسي يتدرب وحيدا على الرمال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يؤدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، برنامجها تأهيليا شاقا للعودة إلى الملاعب سريعا، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

قائد منتخب “التانجو” كان قد خرج من تشكيلة فريقه عن مواجهة فريق أتلتيك بلباو مساء الجمعة، وذلك في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني “الليجا”.

Advertisements

اللاعب الأرجنتيني الملقب بـ”البرغوث” يستعد للعودة لتدريبات ناديه في الأيام القادمة من خلال القيام بتأهيل فردي خاص، إذ بدأ الجهاز البدني بإعداد نظام تدريبي على الرمال من أجل استعادة لياقته البدنية.

ميسي البالغ من العمر 32 عاما، كان قد اشتكى من ألم في الساق اليمنى خلال أحد التدريبات بعد عودته من الأجازة، حيث أكدت فحوص طبية أن قائد “البلوجرانا” يعاني من شد في ربلة الساق من الدرجة الأولى تسبب بغيابه عن جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب لاعب برشلونة ليونيل ميسي عن مباراة الافتتاح لفريقه على أرض أتلتيك بلباو مساء الجمعة في ملعب “سان ماميس”.