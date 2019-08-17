نيمار دا سيلفا يضحي بـ15 مليون يورو سنويًا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، استعداده لتقديم تضحيات كبرى لتسهيل عودته مرة أخرى إلى فريقه السابق برشلونة.
صحيفة “le10sport” ” الفرنسية، ذكرت أن نيمار وافق على تقليل راتبه بقيمة تصل إلى 15 مليون يورو في حال انتقاله لبرشلونة، حيث وافق على تقاضي راتب تبلغ قيمته 23 مليون يورو سنويا بدلا من 38 مليون يورو يحصل عليها حاليا في سان جيرمان.
النادي الكتالوني العملاق يكثف مفاوضاته مع بطل فرنسا حاليا على أمل الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين يعيد النجم البرازيلي إلى “الكامب نو” مجددا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويبقى الخلاف بين الناديين حتى الآن حول اللاعبين الذي يرغب برشلونة في إدخالهم كجزء من الصفقة لتقليل المقابل المادي المدفوع للفريق الباريسي.
يشار إلى أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.
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