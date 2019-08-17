مفاجأة مدوية في قضية وفاة اللاعب إيميليانو سالا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت أدلة جديدة في حادث وفاة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، خلال سقوط طائرته أثناء انتقاله من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي.

مباحث حوادث الطائرات، كشفت عن مفاجأة مدوية في حادث سقوط طائرة اللاعب إيمليانو سالا في القناة الإنجليزية، وهو في الطريق من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي في يناير الماضي.

تقرير المباحث جاء فيه: إنّه بعد معاينة جثمان اللاعب تبين وجود مادة أول أكسيد الكربون في جسده بنسبة تصل إلى 58%، كما تكرر الأمر أيضًا مع الطيار.. وأنّ وجود أكثر من 50% من هذه المادة في جسد أي شخص قد يؤدي إلى تعرضه إلى الموت.

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التقرير لم يكشف عن سبب وجود أول أكسيد الكربون في جسد اللاعب وما علاقة ذلك بسقوط الطائرة.

يشار إلى أنّ شقيقة سالا اتهمت المافيا بقتل اللاعب والتسبب عمدًا في سقوط الطائرة.

اللاعب الراحل سالا كان قد انضم إلى فريق كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، إلا أن طائرة اللاعب سقطت في بحر المانش مما أدى إلى وفاته.