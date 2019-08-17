أمر ملكي بمعالجة خميس العويراج خارج المملكة

السبت 17 أغسطس 2019
كلف الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بمسؤولية علاج خميس العويران لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، بعد مرض ألم به خلال الفترة الماضية.
وفي وقت سابق ألم بالنجم السعودي سابق من وعكة صحية، أجبرته أن يلزم فرا المستشفى في مدينة الملك فهد الطبية لاستئصال ورم.
وأكدت الفحوصات الطبية حينها اجراء عملية جراحية دقيقة خلال تلك الفترة مما جعل خادم الحرمين الشريفين يوجه بمعالجته خارج المملكة.
وسبق لخميس العويران اللعب للهلال في الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007.
كما شارك العويران مع منتخب بلاده في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004. فيما كان اعتزاله عقب انتهاء عقده مع الاتحاد.
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