شكرا لقرائتكم الترسانة يستعد للموسم الجديد بمعسكر مغلق فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة في معسكر إعداد باحدى فنادق برج العرب بمدينة الاسكندرية ، استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

و قرر علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة الاستعانة بخدمات عدد من لاعبي قطاع الناشئين بالنادى خلال معسكر الفريق المقام بأحد الفنادق بمنطقة برج العرب لرؤيتهم على الطبيعة والحكم على مستواهم.

Advertisements

ومن المقرر أن يخوض الترسانة عددا من المباريات الودية متدرجة المستوى خلال هذا المعسكر للوقوف على التشكيلة المثلى التى سيخوض بها الشواكيش مبارياتهم بالقسم الثانى.

كان فريق الترسانة قد أبرم العديد من الصفقات الجيدة على رأسها سيد حمدى مهاجم بورتو وأحمد العارف مهاجم السكة الحدود وعصام عمران لاعب الإعلاميين ومحمد مجدى كريسبو لاعب سيراميكا كليوباترا .

ويقود الترسانة جهاز فنى يضم علاء ميهوب مديراً فنيا وكريم شحاتة مديراً للكرة ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما، ووائل جميل مدربا وعصام محمود لحراس المرمى وسيد حامد علاج طبيعى وإبراهيم بوجى الحاوى إداريا.