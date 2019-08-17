شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: مصطفى محمد سيكون ورقة الزمالك الرابحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى تامر عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك سيكون الورقة الرابحة للفارس الابيض فى الموسم الجديد وقال تامر عبد الحميد فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" :" طارق يحيى أبن من أبناء الزمالك المخلصين وأستطاع أن يشكل توليفة جيدة للفريق الابيض بعد أن قامت الادارة الحالية بدعم الفريق بصفقات مميزة مع الاعتراف بضعف الفريق المنافس " Advertisements وعن تألق شيكابالا فى أول ظهور له بعد العودة للزمالك قال تامر عبد الحميد : "شيكابالا لاعب يعطى ثقة لزملاؤه وأستطاع بلمسات بسيطة وساحرة أن يعيد رونق الفريق الأبيض " وقال نجم الزمالك السابق : " الفريق الابيض سيقدم موسم مميز وسيكون المدير الفنى فى حيرة دائمة لكثرة الجاهزية ، وأتوقع أن يتألق مصطفى محمد الموسم المقبل بشكل كبير" الزمالك حقق فوزًا كاسحًا على نظيره ديكاداها بسباعية دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية، التى أقيمت على ستاد برج العرب.

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