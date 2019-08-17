شكرا لقرائتكم مصدر: تصريحات ميتشو عن تدريب الزمالك قد تكون وسيلة ضغط لزيادة راتبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن مجلس الإدارة أنهى اتفاقه مع الصربى ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ" ميتشو " المدير الفنى السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، من أجل تولى قيادة الفارس الأبيض في الفترة القادمة.

وقال المصدر، إن ميتشو سيصل غدًا الأحد أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير من أجل توقيع عقود تدريب الزمالك، قائلاً: "هذه آخر معلوماتي عن ملف المدرب".

وعن تصريحات ميتشو لصحيفة التايمز الجنوب أفريقية، بأنه لا يعلم شيء عن تولى تدريب الزمالك، قال المصدر الذى رفض ذكر اسمه: "لا أعلم لماذا أدلى ميتشو بتلك التصريحات وهل يرغب فى الضغط على الإدارة لزيادة قيمة تعاقده، ام انه تراجع فى قراره أو يرغب في كسب تعاطف جماهير أورلاندو بعد تقديم استقالته".