شكرا لقرائتكم مصدر: تصريحات ميتشو عن تدريب الزمالك قد تكون وسيلة ضغط لزيادة راتبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المصدر، إن ميتشو سيصل غدًا الأحد أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير من أجل توقيع عقود تدريب الزمالك، قائلاً: "هذه آخر معلوماتي عن ملف المدرب".
وعن تصريحات ميتشو لصحيفة التايمز الجنوب أفريقية، بأنه لا يعلم شيء عن تولى تدريب الزمالك، قال المصدر الذى رفض ذكر اسمه: "لا أعلم لماذا أدلى ميتشو بتلك التصريحات وهل يرغب فى الضغط على الإدارة لزيادة قيمة تعاقده، ام انه تراجع فى قراره أو يرغب في كسب تعاطف جماهير أورلاندو بعد تقديم استقالته".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: تصريحات ميتشو عن تدريب الزمالك قد تكون وسيلة ضغط لزيادة راتبه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.