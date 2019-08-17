شكرا لقرائتكم بطل الصومال بوابة المقاصة لعبور الزمالك فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على دراسة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي والتي أقيمت أمس في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر أشرطة الفيديو على هامش معسكر الفريق الفيومي بمدينة الاسماعيلية.

كان نادي الزمالك قد حقق فوزاً عريضاً على بطل الصومال بسباعية نظيفة، في مباراة شهدت تألقاً كبيراً من جانب الصفقات الجديدة بالفريق الأبيض.

Advertisements

ويواجه فريق مصر المقاصة نظيره نادي الزمالك في ربع نهائي بطولة كأس مصر في 28 أغسطس الجاري، ويستمر معسكر مصر المقاصة في الاسماعيلية لمدة 6 أيام ويتخلله 3 مباريات ودية حيث كانت المباراة الأولى أمام المريخ ثم يواجه أبناء الفيوم فريقي القناة والمصري.

وأشار وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، إلى أن الجهاز الفني للفريق الفيومي، يعتبر تلك المرحلة الاخيرة في فترة الإعداد فرصة تحديد معالم التشكيل الاساسي وطريقة الاداء وتحفيظها للاعبين لتحقيق الانسجام قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة للمقاصة، أن الفريق سيعود للقاهرة بانتهاء معسكر الإسماعيلية وسيخوض تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لحين موعد مباراة الزمالك.