شكرا لقرائتكم منتخب الجودو يحقق برونزيتان فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الثنائي المصرى عثمان عبدالله وعبد الغني عبد الرحمن ميداليتان برونزيتان في الجودو في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. حقق عثمان عبدالله الميدالية البرونزية في وزن 81 كيلو بينما حقق عبدالغني عبدالرحمن الميدالية البرونزية في وزن 73 كيلو. انطلقت منافسات الجودو والكرة الطائرة الشاطئية مبكرا قبل انطلاق البطولة الرسمي.

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