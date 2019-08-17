شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أول أزمة بين الأهلى واتحاد الكرة قبل الدورى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت بوادر أزمة بين الأهلى واتحاد الكرة ، بسبب ملعب مباريات الفريق الأحمر فى الدورى العام الجديد.

ورشح النادى الأهلى ستاد القاهرة لإستضافة مبارياته فى الدورى الجديد، إلا أن اتحاد الكرة طالبه بإختيار ملعب بديل فى ظل عدم إنتهاء عمليات الصيانة فى الإستاد والتى تحتاج إلى 4 شهور على الأقل.

يأتى هذا فى الوقت الذى اختار فيه ناديى المقاصة والإنتاج الحربى ستاد السلام، وهو ملعب الأهلى فى الموسم الماضى، ما يعنى صعوبة إقامة مباريات الأهلى عليه خاصة وأن هناك اتفاق مع الأندية فى الاجتماع الأخير بعدم إقامة مباريات أكثر من فريقين على ملعب واحد فى الدورى الجديد حفاظا على أرضية الملاعب من التلف.