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الخليج 365 يكشف أول أزمة بين الأهلى واتحاد الكرة قبل الدورى الجديد...

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جدة - عمرو شويل نشبت بوادر أزمة بين الأهلى واتحاد الكرة ، بسبب ملعب مباريات الفريق الأحمر فى الدورى العام الجديد.

 

ورشح النادى الأهلى ستاد القاهرة لإستضافة مبارياته فى الدورى الجديد، إلا أن اتحاد الكرة طالبه بإختيار ملعب بديل فى ظل عدم إنتهاء عمليات الصيانة فى الإستاد والتى تحتاج إلى 4 شهور على الأقل.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى اختار فيه ناديى المقاصة والإنتاج الحربى ستاد السلام، وهو ملعب الأهلى فى الموسم الماضى، ما يعنى صعوبة إقامة مباريات الأهلى عليه خاصة وأن هناك اتفاق مع الأندية فى الاجتماع الأخير بعدم إقامة مباريات أكثر من فريقين على ملعب واحد فى الدورى الجديد حفاظا على أرضية الملاعب من التلف.

 

وحرص مسئولو النادى الأهلى ، على ارسال خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يفيد بإختياره ستاد القاهرة ملعبا لمبارياته فى الدورى العام الجديد، وفى المقابل، طالبه اتحاد الكرة بإختيار ملعب أخر بديل تحسبا لعدم إقامة مبارياته بإستاد القاهرة.

 

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وأرسل اتحاد الكرة خطابات مؤخراً إلى أندية الدورى الممتاز الـ18 يطالبهم خلالها بسرعة تحديد كل فريق للملعب المستضيف لمبارياته فى الدورى للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 19 سبتمبر المقبل.

 

 

 

وطالب اتحاد الكرة من كل نادٍ بإرسال موافقة مديرية الأمن التابع لها النادى على الملعب الذى يستضيف مبارياته فى الموسم المقبل.

 

 

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