شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة إياب الأهلي واطلع برة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو الأمن على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة إياب دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا بين الأهلى واطلع بره بطل جنوب السودان. وتقام المباراة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب أقيمت بنفس الملعب وشهدت فوز الأحمر برباعية نظيفة. يذكر أن الزمالك طلب نقل مباراة الإياب فى نفس الدور أمام ديكاداها بطل الصومال، إلى القاهرة حيث ستقام يوم الجمعة وهو نفس موعد مباراة الأهلى واطلع بره.

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