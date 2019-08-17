شكرا لقرائتكم الخطيب يطالب سيد عبد الحفيظ بإنهاء "فتنة" مستقبل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سرعة إنهاء أزمة تمديد عقد أحمد حمدي لاعب القلعة الحمراء.

وانتظم أحمد حمدي، في تدريبات الأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء إعارته لنادي الجونة.

وكلف محمود الخطيب، عبد الحفيظ، بضرورة عقد جلسة مع أحمد حمدي، خلال الساعات القليلة القادمة، لإنهاء أزمة تمديد عقده والإبقاء على اللاعب ومنع رحيله.

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وأكد مدير الكرة بالأهلي، فى وقت سابق استمرار أحمد حمدي ضمن صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، وعدم وجود نية لرحيله سواء على سبيل البيع أو الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهدت الفترة الماضية، دخول أحمد حمدي دائرة اهتمام عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، على رأسها الجونة، الذى طلب تجديد استعارة اللاعب لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

ويسعى النادي الأهلي، لتمديد عقد أحمد حمدي حيث ينتهي مع القلعة الحمراء بعد موسمين من الآن، لذا يأمل مسئولو القلعة الحمراء، فى تمديد عقد اللاعب لمنع رحيله نهائيا خلال الفترة القادمة.