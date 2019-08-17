شكرا لقرائتكم السومة: مستمر مع الأهلي.. وجاهز للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أهلي جدة بقاء لاعبه السوري عمر السومة في صفوف الفريق بعد انتشار أنباء رشحت رحيل المهاجم على سبيل الإعارة.

وكشفت أنباء عقب خروج أهلي جدة من دوري أبطال آسيا أمام الهلال، أن المهاجم السوري دخل في مشادة مع مدربه الكرواتي برانكو، ما استدعى الأخير إلى وضع المهاجم على دكة البدلاء، ما جعل السومة يطلب الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الخليجية. وظهر مقطع مرئي للاعب وهو يلقي قميصا على الأرض خلال المباراة ما أثار تساؤلات عديدة حول استمراره مع الفريق الذي يلعب له منذ عام 2014.

ونشر حساب الأهلي مقطعا مرئيا يظهر فيه المهاجم وهو يقدم شكره للجهاز الفني على المجهود الكبير، مؤكدا جاهزيته لخوض الموسم الجديد مع فريقه الحالي.

ويفتتح الأهلي مواجهاته الدوري أمام العدالة في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.