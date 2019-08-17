نهاية الشوط الأول...ليفربول يتفوق على ساوثهامبتون بهدف ساديو ماني

انتهى الشوط الاول من عمر المباراة التي تجمع بين ناديي ساوثهامبتون وليفربول بهدف لساديو مانى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتمكن ساديو ماني نجم منتخب السنغال من تسجيل الهدف الأول لنادي ليفربول في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 13 تمريرة رائعة بكعب القدم من محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء يستقبلها تشامبرلين بشكل رائع ويسدد لكن الكرة تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20 قام الحارس الإسباني أدريان بتصدي رائع، أثر ركلة ركنية لنادي ساوثهامبتون يحولها يوشيدا برأسه تجاه المرمى نجح حارس ليفربول في التصدي لها.