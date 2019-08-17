وكيل الأرجنتيني دياز: الأهلي لم يفاوضه...والمدرب لا يمانع العمل في مصر

نفي محمد حبشي وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني رامون دياز دخول الأهلي في مفاوضات مع مدربه لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للنادي الأحمر،وفقاً لموقع يلا كورة. وقال وكيل دياز للموقع "الأهلي لم يدخل فى مفاوضات مع دياز ". وتابع "النادي الأهلي من الأساس لم يبدِ أى اهتمام بالتعاقد مع دياز حتى الأن وربما ارتبط اسم المدرب بالنادي الأحمر بسبب متابعته لحساب النادي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر". وحول تفسيره لمتابعة المدرب لحساب الأهلي الرسمي رد حبشي "الأمر عادي، الأهلي نادي كبير والمدرب تابع حسابه على تويتر ". Advertisements وأنهي "المدرب لا يرفض التدريب في مصر وفي حالة وصول عرضاً رسمياً من الأهلي سنناقشه كباقي العروض". وارتبط اسم دياز بالأهلي بمناسبتين؛ الأولى في مايو 2018 عندما تعثرت المفاوضات، والثانية فى نوفمبر الماضي حين فشلت أيضاً، وفي كلتا المرتين تابع "إميليانو" ووالده حساب الأهلي على "تويتر". ونفى مصدر مسؤول بالأهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز لتولي إدارته الفنية خلفاً للأوروجوائي مارتن لاسارتي.

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