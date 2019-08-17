بث مباشر لمباراة ليفربول وساوثامبتون في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

يقدم موقع "الموجز" البث المباشر لمباراة ليفربول مع ساوثامبتون بملعب سانت ماري في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد محمد صلاح نجم فريق الريدز لمواصلة الدفاع عن لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي بعدما سجل هدفًا في مرمى نوريتش سيتي في الجولة الأولى، ليواصل رحلة التهديف بقميص الريدز.

ويعاني ليفربول من غياب ثنائي حراسة المرمى أليسون بيكر وأدريان بسبب تعرضهما للإصابة، وهو ما أغضب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول.

ساوثامبتون خسر مباراته الافتتاحية هذا الموسم في الأسبوع الماضي أمام بيرنلي بنتيجة ثقيلة 3-0، ويسعى للتعويض على أرضه ووسط جماهيره في أول مباراة على أرضه هذا الموسم.