أونلاين Goal: مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر يلا شوت يوتيوب yalla shoot الشوط الثاني...

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كورة ستار ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة ليفربول وساوثهامبتون مباشر اليوم السبت الموافق 17-8-2019 في إطار الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة ليفربول مباشر.

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يلا شوت ليفربول بث مباشر اليوم، ستكون مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق حفيظ دراجي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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بث مباشر مباراة ليفربول الشوط الأول، تضم تشكيلة ليفربول اليوم كلا من: حراسة المرمى: أدريان، وخط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون.، اما خط الوسط: فينالدوم – ميلنر – تشامبرلين، وسيقود خط الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

سيقودالنجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز خلال مباراة اليوم في محاولة لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وذلك للمحافظة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.