متابعة نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم السبت 17 – 8 – 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

اتجهت أنظار عشاق كرة القدم العالمية ومحبوا نادي ليفربول الإنجليزي بنجومة نحو أرضية ملعب ستاد سانت ميريز، لمواجهة نادي ساوثهامبتون وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتابع عشاق الساحرة المستديرة نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت والتي انطلقت منذ لحظات في تمام الساعة الرابعة عصًرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والتي يسعى فريق الليفر تحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام ساوثهامبتون للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، بعد أن حقق فوزا كبيرا في اللقاء السابق من البطولة أمام نورويتش سيتي برباعية نظيفة.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم:

وتخظى مباريات ليفربول بمتابعة عالمية لما يضمه بين صفوفه من لاعبين حول العالم، ولعل أبرز النجوم الذين حققوا انتصارات عالية وحقق شعبية عالية في الدوري الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، ويتابع المصريون نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم ومتابعة اللقاء لرؤية لمسات الفرعون المصري خلال المباراة، ونرصد لكم متابعينا الكرام متابعوا موقع :عرب فور نيوز” متابعية لحظية لـ نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم منذ انطلاق صافرة المباراة وحتى النهاية.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون الآن:

يسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة الثانية على وفي حالة فوزة في مباراة اليوم تكون المباراة الثانية على التوالى بفوزة في البطولة، ويأتي الريدز ليكون ضيفاً ثقيلاً على ساوثامبتون في لقاء اليوم السبت والذي انطلق منذ لحظات في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش العالمي، الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، على استاد سانت ماري.

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تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون اليوم:

يبدأ فريق ليفربول المباراة وسط عديد من الغيابات التي ضربت صفوف اللاعبين الفترة الأخيرة حيث يغيب أليسون بيكر حارس المرمى عن مباراة اليوم للإصابة، وبدأ الفريق بالتشكل الذي أعلن عن المدير الفني يورجن كلوب والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون. خط الوسط: فينالدوم – ميلنر – تشامبرلين. خط الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

الشوط الأول (0 :0) تعادل سلبي تمكن لاعبى الريدز من الاستحواذ على منتصف الملعب والسيطرة على الكرة منذ بداية المباراة ألا أنهم لم يستطيعون إحراز أي أهداف حتى الدقيقة 30 من عمر مباراة ليفربول الآن في الدوري الإنجليزي، ومازالنا نتابع لحظة بلحظة ألا أن نتيجة المباراة حتى الآن تعادل سلبي، ويأمل فرعون مصر محمد صلاح أن يحقق هدف بمحاولات كثيرة.