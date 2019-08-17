يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي liverpool vs southampton

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي، يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم السبت 17 أغسطس 2019، يلا كورة حصرى مباراة ليفربول اليوم فى الجولة الثانى من البريمليج، كان ليفربول قد فاز فى أول مباراة 4/1 ضد فريق نوريتش، kora online بث مباشر ليفربول اليوم فى الرابعة عصراً على ملعب سانت ميريز، yall shoot livehd7 مشاهدة ليفربول ضد ساوثهامتون،ساوثهامتون كان قد تلقى هزيمة فى اول جولة بنتيجة 3/0 أمام فريق بيرنلى ، ليفربول استكاع تحقيق بطولة الكاس الأوروبى السوبر، بعد فوزه على تشيلسى بضربات الترجيج.

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بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم السبت 17 أغسطس 2019 فى الرابعة عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان،الثالثة ظهرا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الخامسة عصراً بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والعراق وقطر، السادسة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان. الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش.

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تشكيل ليفربول

أدريان

الدفاع:أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين

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الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو

شكيلة ساوثهامتون

غونـ فالري، فيسترغارد، بدنارك، يوشيدا، بيرتراند، روميو، وارد بروسه، هوجببرغ، ريدومند، أدامز.

الان استديو تحليلى لمباراة ليفربول فى الدورى الانجليزى

الشوط الاول من المباراة

الدقيقة 10 التعادل السلبى حتى الان