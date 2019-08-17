“متابعة” نتيجة مباراة ليفربول VS ساوثهامتون اليوم السبت 17 أغسطس 2019| الدوري الإنجليزي...

ننشر نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامتون التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، حيث بدأت مباراة ليفربول اليوم السبت الموافق لتاريخ 17 أغسطس 2019 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة فريق ليفربول على أرضية استاد سانت ميريز، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر متابعة مستمرة لـ نتيجة مباراة ليفربول VS ساوثهامتون المقامة اليوم.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامتون

بدأت الشوط الأول من مباراة ليفربول في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، وقد أعلن المدير الفني للنادي “يورجن كلوب” عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الثاني، حيث يقود هجوم نادي ليفربول اللاعب المصري “محمد صلاح”، بالإضافة إلى اللاعب ساديو ماني واللاعب روبرتو فيرمينو، وقد جاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي (أدريان، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، أرنولد، ميلنر، فينالدوم، تشامبرلين، فيرمينو، محمد صلاح، ماني).

أما عن تشكيلة فريق ساوثهامبتون في مباراة اليوم التي تقام على أرضه ووسط جمهوره فقد جاءت كالتالي (جان، يوشيدا، برتراند، فيسترجارد، بيدناريك، فاليري، روميو، ريدموند، هوجبجيرج، وارد، آدامز)، ويسعى فريق ليفربول للفوز اليوم من أ<ل تحقيق رقماً مميزاً له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنه في حال حقق الفوز اليوم، فسوف يُعادل أفضل سلسة انتصارات على التوالي له بالدوري ليكون (11 فوزاً متتالياً).

وحتى الآن فإن الحائز على هذا الرقم المميز هو فريق مانشستر سيتي (11 فوزاً متتالياً)، ويليه فريق نيوكاسل يونايتد (10 انتصارات متتالية)، أما عن نتيجة مباراة ليفربول اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 فسوف نضع بين أيديكم متابعة مباشرة لنتيجة مباراة الريدز اليوم عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

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متابعة نتيجة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم