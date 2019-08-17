نتيجة مباراة مصر والبرتغال اليوم فى كرة اليد فى كأس العالم للناشيئن فى نصف النهائي بعد قليل

نتابع نتيجة مباراة مصر والبرتغال اليوم السبت فى كرة اليد فى كأس العالم للناشئين فى نصف النهائي فى مواجهة يترقبها الجمهور المصري لمتابعة الفريق المصري والذى نجح فى التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز فى دور الثمانية، ويطمح الفريق المصرى للفوز على البرتغال وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد.

نتيجة مباراة مصر والبرتغال ….. تنطلق المباراة بعد قليل

موعد مباراة مصر والبرتغال

من المرتقب أن تقام مباراة مصر والبرتغال فى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، من المرتقب أن تقام مباراة مصر والبرتغال فى مقدونيا ويقام ستديو تحليلي فى الرابعة والنصف عبر قناة تايم سبورت أرضيا وفضائيا.

كان منتخب البرتغال قد حقق مفاجأة كبيرة بعدما نجح فى إقصاء منتخب فرنسا من دور الثمانية ويتأهل لمباراة نصف النهائي والتى لن تكون سهلة على الإطلاق فى ظل قوة منتخب البرتغال واعتماده بشكل كبير على الهجمات السريعة وقدرته على إحراز المزيد من النقاط وهو مايجعل عبد الرحمن حميد، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد أمام تحدى كبير.

كان منتخب البرتغال قد نجح فى الفوز على فرنسا بنتيجة 31-26، بينما نجح منتخب مصر فى الفوز على ايسلندا بنتيجة 35-31 وسط ترقب كبير لمواجهة منتخب مصر لمنتخب البرتغال.