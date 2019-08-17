مباشر.. أستون فيلا 0-2 بورنموث.. تريزيجيه أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - عمر قورة:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وبورنموث في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الثاني من بريميرليج.

أستون فيلا تلقى خسارة قاسية على يد توتنهام بهدف مقابل ثلاثة في إطار الجولة الأولى، بينما تعادل بورنموث أمام شيفيلد (1-1).

وضم تشكيل أستون فيلا كل من: توم هيتون ، أحمد المحمدي، بيورن إنجلز، تيرون مينجز ، نيل تايلور، جون ماجين، دوجلاس لويز ، جاك جريليش ، محمود تريزيجيه، أنور غازي ، ويسلي.

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بينما ضم تشكيل بورنموث كل من: آرون رامسدال، آدم سميث، ستيف كوك، ناثان آكي ، تشارلي دانييلز ، هاري ويلسون، جيفرسون ليرما، فيليب بيلينج ، ريان فريز، جوشوا كينج ، كالوم ويلسون.

ملخص المباراة:

تقدم الضيوف جاء مبكرا عن طريق جوشوا كينج الذي افتتح التسجيل في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، تسبب فيها هيتون حارس أستون فيلا.

وفي الدقيقة الـ12، ضاعف بورنموث النتيجة من تسديدة أطلقها هاري ويلسون، ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

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