مباشر.. ساوثهامبتون 0 - 1 ليفربول.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ساوثهامبتون وليفربول في المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ليفربول افتتح مشواره بالفوز على نورويتش سيتي بنتيجة (4-1)، في المقابل خسر ساوثهابمتون الجولة الافتتاحية على يد بيرنلي بنتيجة (3-0).
ومن المقرر أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من: أدريان - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون - تشامبرلين - ميلنر - فينالدوم - صلاح - فيرمينو - ماني.
تفاصيل المباراة
الدقيقة 12 شهدت أولى فرص ليفربول في المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح تصل إلى تشامبرلين الذي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.
وفي الدقيقة 20 كاد أوشيدا مدافع فريق ساوثهامبتون أن يزور شباك ليفربول برأسية خطيرة أمام المرمى لكن أدريان يتألق ويبعد الكرة من خط المرمى.
صلاح ظهر في الدقيقة 32 عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء تمر الكرة بعيدة عن المرمى لتظل النتيجة سلبية.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز ساديو ماني هدف ليفربول الأول بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ليهدي الريدز التقدم قبل نهاية الشوط الأول.
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