تعرف على موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة مصر والبرتغال بمونديال اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يصطدم منتخب الناشئين لكرة اليد بنظيره البرتغالي في إدار دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لليد التى تستضيفها مقدونيا.
وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء، اليوم السبت، وتنقل عبر قناة تايم سبورت الفضائية، والصفحة الرسمية لإتحاد المصري لكرة اليد.
واسندت قناة "تايم سبورت" إلى محمد عفيفي مهمة التعليق علي المباراة.
وفازت مصر بدور ربع النهائي على ايسلندا بنتيجة 35-31، فيما فاز البرتغال على فرنسا بنتيجة 31-26 .
وتعد هذه المرة الأولى، التي يتأهل فيها منتخب مصر للناشئين إلى المربع الذهبي لمونيال اليد، في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة.
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