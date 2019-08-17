تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام بورنموث في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - تواجد المصريان محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي أساسيان في تشكيل فريق أستون فيلا، لمواجهة ضيفه بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك النجمان المصريان أساسيين للجولة الثانية على التوالي، حيث افتتحا مشوار الموسم الحالي، بالمشاركة في مواجهة الجولة الأولى، التي انتهت بخسارة فريقهما أمام مضيفه توتنهام هوتسبر، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضم تشكيل أستون فيلا كل من: توم هيتون في حراسة المرمى، أحمد المحمدي، بيورن إنجلز، تيرون مينجز ونيل تايلور في خط الدفاع، جون ماجين، دوجلاس لويز وجاك جريليش في الخط الوسط، محمود تريزيجيه، أنور غازي وويسلي في الهجوم.

بينما ضم تشكيل بورنموث كل من: آرون رامسدال في حراسة المرمى، آدم سميث، ستيف كوك، ناثان آكي وتشارلي دانييلز في خط الدفاع، هاري ويلسون، جيفرسون ليرما، فيليب بيلينج وريان فريز في خط الوسط، جوشوا كينج وكالوم ويلسون في الهجوم.