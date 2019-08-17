صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويلتقي ليفربول بنظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج على ملعب "سانت ماري". ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز أمام ساوثهامبتون بجانب الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني. ويحرس الحارس الإسباني أدريان مرمى ليفربول في مباراة الجولة الثانية، بعدما أكد النادي في بيان رسمي أنه حصل على التصريح الطبي لخوض اللقاء، بعدما عانى من إصابة بعد لقاء تشيلسي في السوبر الأوروبي. Advertisements ويتكون تشكيل ليفربول من: حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون. خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - تشامبرلين. خط الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو.

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