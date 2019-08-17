مفاجأة.. ميتشو ينفي تعاقده لتدريب الزمالك: "رئيس النادي توسل لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أن كل ما يثار حول تدريبه لنادي الزمالك "مجرد هراء".

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم" توصله لاتفاق مع ميتشو من أجل تولي تدريب الفريق، وصرح مصدر لـ"الخليج 365" بأن المدرب سوف يصل يوم الأحد.

وسبق وصرح المدرب لـ"الخليج 365" بأنه يستعد للسفر الى صربيا بعد انهاء بعض الأمور مع المحامي الخاص به، ورفض التعليق على أي أمر متعلق بنادي الزمالك.

وقال ميتشو في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية عن ما يثار في وسائل الإعلام المصرية عن تدريبه للزمالك "مجرد هراء".

وواصل "في الوقت الحالي، اتوجه لبلادي من أجل الاطمئنان على والدتي المريضة، وبعد ذلك يمكننا معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وشدد "سأعود لأفريقيا".

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وأضاف "لكن اذا كان رئيس الزمالك يُريد التعاقد معي، فعليه دفع الملايين".

وصرح "بعدما قمت بانهاء تعاقدي مع نادي أورلاندو بايرتس، قمت باستقلال الطائرة الى تركيا، ومنها الى صربيا لكي اطمئن على والدتي، فهي تعاني من سرطان الثدي".

وأضاف "ما قام به رئيس الزمالك مجرد هراء، كيف يمكن له فعل مثل تلك الأمور، لقد كان يتوسل إلي لكي أقوم بتدريب فريقه، وأيا كان الأمر، ربما سأذهب بالفعل".

واختتم ميتشو تصريحاته قائلا "لكن المؤكد أنني لم أوقع على أي عقد، ولم أوافق على أي أمر".

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، أمس، الجمعة، أن مدربه الصربي "ميتشو" تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وذكر أورلاندو بيراتس عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أن المدرب الذي قاد فريقه لمدة موسمين تقدم باستقالته لأسباب شخصية ومن طرف واحد.وكان رئيس الزمالك قد أعلن تولي الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأبيض وهو ما نفاه المدرب.

وفسر :"إعلاني بتعيين ستانوفيتش كان مجرد تمويه للكشف عن المتربصين والمغرضين".