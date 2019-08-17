وكيل دياز يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة مفاوضات الأهلي مع موكله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نفي محمد حبشي وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني رامون دياز دخول الأهلي في مفاوضات مع مدربه لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للنادي الأحمر.

وقال وكيل دياز لمصراوي "الأهلي لم يدخل فى مفاوضات مع دياز".

وتابع "النادي الأهلي من الأساس لم يبدِ أى اهتمام بالتعاقد مع دياز حتى الآن، وربما ارتبط اسم المدرب بالنادي الأحمر بسبب متابعته لحساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وحول تفسيره لمتابعة المدرب لحساب الأهلي الرسمي رد حبشي "الأمر عادي الأهلي نادٍ كبير والمدرب تابع حسابه على تويتر".

وأنهي: "المدرب لا يرفض التدريب في مصر وحال وصول عرض رسمي من الأهلي سنناقشه كباقي العروض".

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رامون دياز ونجله إميليانو تابعا حساب الأهلي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمرة الثالثة في أقل من عام ليثيرا التكهنات حول وجهتهما المرتبطة بمستقبل لاسارتي.

وارتبط اسم دياز بالأهلي بمناسبتين؛ الأولى في مايو 2018 عندما تعثرت المفاوضات، والثانية فى نوفمبر الماضي حين فشلت أيضاً، وفي كلتا المرتين تابع "إميليانو" ووالده حساب الأهلي على "تويتر".

ونفى مصدر مسؤول بالأهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز لتولي إدارته الفنية خلفاً لمارتن لاسارتي.

وقال المصدر لمصراوي: "لم ندخل فى مفاوضات مع دياز والمدرب حر في متابعة حساب النادي وليس بالضرورة أن كل مرة يتابع فيها حساب النادي تعكس مفاوضات معه".

وأنهى: "لاسارتي يقوم بما عليه حتى الآن وهو مستقر مع الفريق ونتائجه مرضية بعد الفوز بالدوري ومنافسته ببطولة الكأس ودوري أبطال أفريقيا".

جدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي كان قد نفى رحيل لاسارتي في الوقت الحالي مشدداً على أنه يسير بخطى ثابتة مع الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.