وزير الرياضة لأبطال الخماسى الحديث: الدولة تدعم أبطالها الرياضيين والمنظومة الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الدولة لا تألوا جهداً لدعم الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات وخاصة أعضاء المنتخبات الوطنية الذين يمثلون ويرفعون اسم مصر عالياً في مختلف المحافل والأحداث الرياضية القارية والعالمية والأوليمبية سواء من خلال الدعم المالى أو اللوجستى ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت مع لاعبي المنتخب الوطنى للخماسى الحديث للمراحل السنية المختلفة وذلك بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس هشام حطب

ورئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث المهندس شريف العريان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد.وأوضح الوزير أن الدعم الذى قدمته وزارة الشباب والرياضة للخماسى الحديث في ضوء الاستعدادات الخاصة بالدورة الأوليمبية طوكيو 2020 خلال العام الجارى بلغ نحو 9 ملايين جنيه وهو ضعف ما تم صرفه لنفس الاستعدادات خلال العام الماضى، مشيراً أن الوزارة حريصة على دعم كافة المنتخبات في ضوء الإمكانات المتاحة ومن خلال آليات إدارية جديدة ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والمنهجية العلمية والشفافية بما يعظم من الموارد المتاحة لنحقق من خلالها الأهداف الخاصة بتطوير المنظومة الرياضية لتوسيع قاعدة هرم الممارسة الرياضية والوصول إلى المستويات العالمية في التتويج بالبطولات والحصول على الميداليات.وأكد ان جميع أعضاء المنظومة الرياضية بدءاً من الأندية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة تعمل من أجل البطل الرياضى الذي يعد سفيراً ليس للرياضة المصرية فحسب بل للشباب المصرى بما يملكه من إمكانات تؤهلة لأن يحمل علم مصر أعظم واعرق دولة في تاريخ البشرية .