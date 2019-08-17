مسئولو بعثة مصر يحرصون على متابعة كافة منافسات دورة الألعاب الإفريقية

يحرص مسئولو البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب على متابعة المنافسات والتدريبات في كل الملاعب والصالات. تواجد المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة المصرية والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والذي تواجدوا في منافسات الجودو والكرة الطائرة الشاطئية. مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والذي تواجدوا في منافسات الجودو والكرة الطائرة الشاطئية.

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