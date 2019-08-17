زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالدوري الإٍسباني

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه أمام سيلتا فيجو، في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني "الليجا. المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني "الليجا. وجاء تشكيل الملكي لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements في الدفاع: سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو، أودريوزولا في الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو في الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، فينيسيوس

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