كلوب يوضح سبب مشاركة أدريان أمام ساوثهامبتون بعد إصابته

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سبب مشاركة أدريان بالرغم من الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي، عقب الفوز على تشيلسي بركلات التريجيح 5-4، خلال الاحتفالات بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وأشار كلوب أن أدريان قام بفحص طبي صباح

اليوم في كاحله، وظهر بحالة أفضل عن أمس، لكن الورم مازال موجودًا، لكن حالته جيدة لا شئ خطير".

وأضاف: "في اللحطة الأولى، عند عودتنا كانت الإصابة صعبة له، لكنه الأن متواجد معنا، وهو

بحالة جيدة".

وكان كلوب قد أكد أمس، أن أدريان يعاني من إصابة وقد لا يشارك مع الريدز في المباراة القادمة أمام ساوثهامبتون، حيث قال بالمؤتمر الصحفي للمباراة أمس: "

أدريان قد لا يشارك أمام ساوثهامبتون بسبب الإصابة في الكاحل، بعدما قفز أحدى المشجعين للاحتفال معه بعد الفوز أمام تشيلسي في مباراة السوبر، وقد لا يستطيع المشاركة".