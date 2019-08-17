تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سبب مشاركة أدريان بالرغم من الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي، عقب الفوز على تشيلسي بركلات التريجيح 5-4، خلال الاحتفالات بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي.
وأشار كلوب أن أدريان قام بفحص طبي صباحاليوم في كاحله، وظهر بحالة أفضل عن أمس، لكن الورم مازال موجودًا، لكن حالته جيدة لا شئ خطير".
وأضاف: "في اللحطة الأولى، عند عودتنا كانت الإصابة صعبة له، لكنه الأن متواجد معنا، وهوبحالة جيدة".
وكان كلوب قد أكد أمس، أن أدريان يعاني من إصابة وقد لا يشارك مع الريدز في المباراة القادمة أمام ساوثهامبتون، حيث قال بالمؤتمر الصحفي للمباراة أمس: "
أدريان قد لا يشارك أمام ساوثهامبتون بسبب الإصابة في الكاحل، بعدما قفز أحدى المشجعين للاحتفال معه بعد الفوز أمام تشيلسي في مباراة السوبر، وقد لا يستطيع المشاركة".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يوضح سبب مشاركة أدريان أمام ساوثهامبتون بعد إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.