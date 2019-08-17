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منتخب الهوكى يفوز على غانا فى تصفيات أولمبياد طوكيو

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فاز منتخب مصر للهوكي علي غانا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى رابع مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وافتتح منتخب مصر مشوار على زيمبابوى 6 /0 ثم هزم كينيا 7 / 2 قبل أن يحصل على راحة الأربعاء

الماضى، ثم فاز على ناميبيا 6/1 ، وحصل على راحة من المباريات مرة أخرى أمس الجمعة قبل أن يواجه غانا اليوم ويفوز عليها 3/1.

ويلقتي مع جنوب أفريقيا غدا.

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