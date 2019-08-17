منتخب الهوكى يفوز على غانا فى تصفيات أولمبياد طوكيو

فاز منتخب مصر للهوكي علي غانا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى رابع مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وافتتح منتخب مصر مشوار على زيمبابوى 6 /0 ثم هزم كينيا 7 / 2 قبل أن يحصل على راحة الأربعاء الماضى، ثم فاز على ناميبيا 6/1 ، وحصل على راحة من المباريات مرة أخرى أمس الجمعة قبل أن يواجه غانا اليوم ويفوز عليها 3/1. الماضى، ثم فاز على ناميبيا 6/1 ، وحصل على راحة من المباريات مرة أخرى أمس الجمعة قبل أن يواجه غانا اليوم ويفوز عليها 3/1. ويلقتي مع جنوب أفريقيا غدا.

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