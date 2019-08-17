طلائع الجيش يواجه الفيوم وديا 29 اغسطس

يلتقي فريق طلائع الجيش مع امام الفيوم وديًا يوم 29اغسطس على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد .
ونجح طلائع الجيش خلال الانتقالات في التعاقد مع 7 صفقات فىفترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسي ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة واستعارة أحمد علاء من الأهلى فضلًا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.
والجدير بالذكر أن طلائع الجيش تعاقد مع المدرب البرازيل سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
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