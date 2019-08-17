شاهد.. أرسنال يضرب بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح التسجيل الكسندر لاكازيت مهاجم الجانرز الهدف الأول في الدقيقة 13، بعد مجهود فردي رائع

من لاكازيت ثم سدد الكرة بقوة وهو ساقط على الأرض داخل شباك بيرنلي، ثم عادل بيرنلي النتيجة عبر لاعبه بيرنس في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل بيير باتريك أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة 64، بعد تمريرة من سيبايوس، لأوباميانج الذي سددها الأخير إلى شباك بيرنلي معلنًا الهدف الثاني للجانرز.

ورفع الجانرز رصيده إلى 6 نقاط بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على نيوكاسل بهدف دون رد خارج الديار.