الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا كليوباترا

استقر الجهاز الفني للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار علي مواجهة سيراميكا كليوباترا وديا يوم الخميس المقبل في تمام الخامسة عصرا على استاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد. على أن يواجه الداخلية فى الخامسة عصر الاثنين المقبل ايضاً فى إطار استعداداته لمنافسات الموسم الجديد. ونجح الإنتاج الحربي في التعاقد مع العديد من اللاعبين : إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت. إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت.

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