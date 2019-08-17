أعلن دين سميث مدرب أستون فيلا عن تشكيل فريقه أمام بورنموث، الذي ينطلق الساعة الرابعة مساءً، ضمن الجولة الثانية من الساعة الرابعة مساءً، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي أسياسيان في التشكيلة، للمرة الثانية على التوالي. وضم التشكيل كالتالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. تريزيجيه أساسيًا بتشكيل أستون فيلا أمام بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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