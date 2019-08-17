الأهلي على وشك تسريح تشكيلة كاملة قبل غلق الميركاتو الصيفي

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أوشك بطل الدوري المصري “الأهلي” على تسريح تشكيلة كاملة من لاعبيه البدلاء قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، إذا ما نفذ رغبة الرباعي “محمد شريف وهشام محمد وحسين السيد وباسم علي”، حيث طلبوا الرحيل من مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” للتحضير للموسم الجديد.

وحسم مسؤولو إنبي مفاوضاتهم مع إدارة الأهلي لإستعارة الجناح “محمد شريف” حتى يونيه 2020، بعد اتفاق اللاعب على كافة التفاصيل مع إدارة النادي البترولي، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة.

والأمر نفسه يخص الظهير الأيمن “باسم علي” الذي توصل لاتفاق مع الجونة، بموجبه يلعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وعده بالانتقال بالمجان في صيف 2020 للنادي الذي يريده.

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ولا يزال الظهير الأيسر “حسين السيد” يحاول فسخ تعاقده مع الأهلي لتحقيق استفادة مادية من انتقاله لفريقه الجديد، ويسير لاعب الإرتكاز “هشام محمد” على خطى السيد، حيث يريد الانضمام بالمجان لصفوف الاتحاد السكندري.

وترك الأهلي حتى الآن 9 لاعبين هم “محمد نجيب وإسلام محارب وعمرو بركات وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار ومصطفى صبحي نيمار وأحمد علاء”.

وبرحيل محمد شريف وهشام محمد وحسين السيد وباسم علي، سيرتفع عدد اللاعبين الذين تركهم الأهلي هذا الصيف إلى 13 لاعبًا، أي تشكيلة كاملة بالإضافة إلى بديلين!.

ويُعد نادي الجونة الأكثر تعاونًا مع الأهلي، فقد ضم 6 من لاعبيه هم إسلام محارب وعمرو بركات بعقود نهائية، وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وباسم علي بنظام الإعارة.