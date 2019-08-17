ميكائيل كويسانسي يُعزز الكتيبة الفرنسية في بايرن ميونخ

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عزز لاعب الوسط الفرنسي “ميكائيل كويسانسي” الكتيبة الفرنسية في نادي بايرن ميونخ، بانضمامه لصفوف الفريق اليوم السبت، قادمًا من نادي بوروسيا مونشنجلادباخ.
وقال الموقع الرسمي لبايرن ميونخ “حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، أكد انتقال اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا إلى صفوف بايرن عقب نهاية مباراة الفريق ضد هرتا برلين في افتتاح منافسات الدوري الألماني”.
وأوضح حسن صالح حميديتش، قائلاً “ميكائيل لاعب رائع ويتميز بتحكمه الجيد في الكرة، حيث لديه قدم يسرى قوية ويتمتع بعقلية ممتازة”.
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وتعتقد الصحف الألمانية أن اللاعب كلف خزينة بايرن ميونخ حوالي 10 ملايين يورو.
وكان لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا قد انضم لبوروسيا مونشنجلادباخ قبل عامين قادمًا من فريق نانسي الفرنسي، ومنذ ذلك الحين، خاض 35 مباراة في الدوري الألماني.
وسيصبح كويسانسي خامس لاعب فرنسي في قائمة بايرن جنبًا إلى جنب الجناح القادم من يوفنتوس قبل عامين “كينجسلي كومان” ولاعب وسط أولمبيك ليون السابق “كورينتين توليسو”، بالإضافة إلى الظهيرين اللذين انضما هذا الصيف من أتلتيكو مدريد وشتوتجارت “لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافار” – على الترتيب-.
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